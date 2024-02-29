Челябинская область вдвое увеличит помощь в восстановлении Ясиноватой

Найден новый механизм по отстраиванию города

Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике продолжат восстанавливать по новому механизму. Строительные бригады будут финансироваться Челябинской областью. Решение об увеличении помощи подшефному городу принял глава региона Алексей Текслер, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.



Дмитрий Шевченко с рабочим визитом находится в Челябинске. Об итогах встречи с главой региона Алексеем Текслером он рассказал в своем телеграм-канале.

«Совместными усилиями удалось найти новый механизм по восстановлению разрушенных домов и социальных объектов в городе (взамен приостановленному механизму в республике с января месяца). Наши строительные бригады возобновят свою работу в ближайшее время и будут финансироваться Челябинской областью», — написал Дмитрий Шевченко.

Восстанавливать разрушенное жилье, коммунальную инфраструктуру, ремонтировать дороги и заниматься благоустройством начнут в марте. Все работы согласованы.

«Главной новостью встречи с Алексеем Леонидовичем является решение губернатора об увеличении суммы инвестиции в восстановление Ясиноватой и округа в два раза. Основная задача — увеличение объемов и ускорение процесса восстановления», — сообщил Дмитрий Шевченко, который поблагодарил Челябинск и губернатора за помощь.

Накануне Дмитрий Шевченко и его первый заместитель Сергей Зырянов посетили Магнитогорск, с мэром которого Сергеем Бердниковым обменялись опытом по развитию муниципалитетов.

Глава Магнитогорска напомнил, что в прошлом году область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахой.