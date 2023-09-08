Челябинская область помогла открыть первый МФЦ в подшефной Ясиноватой

Сегодня отделение распахнуло двери для горожан

В подшефном нашему региону донецком городе Ясиноватая в пятницу, 8 сентября, открыли первый многофункциональный центр. Как сообщил глава города Дмитрий Шевченко, отделение МФЦ было создано благодаря помощи Челябинской области. Жителям прифронтового города теперь не придется ехать в другие места, чтоб оформить необходимые документы. Внутри установили современную технику и мебель, есть условия для маломобильных граждан.

«Сегодня у нас открыт первый новый многофункциональный центр по улице Орджоникидзе. В ближайшее время откроем второй центр. Выполнен прекрасный ремонт, подобран персонал, готовый к выполнению абсолютно всех задач. Хочу выразить особую благодарность за подбор персонала, за их обучение, а также нашим друзьям из Челябинской области. Низкий поклон и большое спасибо за такой шикарный ремонт и за эти прекрасные условия», — сказал градоначальник на открытии.

Задачу по восстановлению этого и других важных социальных объектов в городе ранее поставил губернатор Алексей Текслер. В середине августа он посетил Ясиноватую, где оценил ход работ по реконструкции детской поликлиники и школы. В знак дружбы с Южным Уралом в подшефном городе решили выбрать места, которые назовут в честь Челябинской области. Мирную жизнь южноуральцы восстанавливают и в Волновахе.