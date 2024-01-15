Около 700 объектов восстановили и построили в Донбассе регионы УрФО

Полпред Якушев подвел итоги двухлетней работы

За два последних года регионы, входящие в состав Уральского федерального округа, восстановили и построили на подшефных территориях ДНР и ЛНР 689 зданий и элементов инфраструктуры. Об этом сегодня, 15 января, сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

По словам Якушева, в 2022 году регионы Урала сдали в Донбассе 195 объектов, в 2023 году — 494. В том числе 412 жилых домов, 108 объектов ЖКХ, 59 школ, 34 детских сада, 27 медучреждений, 21 социальный объект, 18 дорог, а также 10 многофункциональных центров.

«2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура. Это колоссальный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе. И эта работа продолжится», — подчеркнул полпред.

Якушев добавил, что необходимо уделить особое внимание качеству строительства и оперативно устранять недостатки.

В 2024 году планируется работа на 103 объектах, в 2025 году — на 130.