Освобожденная Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

Населенный пункт войдет в состав города Ясиноватая

Помогать восстанавливать освобожденную Авдеевку будут южноуральцы. Населенный пункт войдет в состав Ясиноватского городского округа, который является подшефной территорией Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе телемарафона «Все для Победы!», который проходит сегодня на Первом областном.

«Когда стало известно об освобождении Авдеевки, я – конечно, не сразу – дозвонился до главы Ясиноватой Дмитрия Шевченко, который рассказал, что как раз был там и занимался проблемами беженцев. Оказалось, что там все это время, почти два года, в Авдеевке оставалось порядка тысячи мирных жителей, которые прятались от бомбежек в подвалах»,

— рассказал Алексей Текслер.

Он добавил, что Дмитрий Шевченко в ближайшее время прибудет на Южный Урал, чтобы обсудить план восстановления разрушенной военными действиями Авдеевки. Напомним, у Челябинской области на Донбассе две подшефные территории: Волноваха, где за эти два года восстановлено и построено 38 объектов, в том числе жилой дом, и Ясиноватая, где южноуральцы не просто помогают отстраивать разрушенные здания (восстановлено 12 объектов), но и фактически взяли на себя обеспечение жизнедеятельности территории.

«Тут специфика такая, что это фактически это еще один наш муниципалитет: мы обеспечиваем функционирование коммунального хозяйства, делаем ремонты, остекление после обстрелов, там работают наши бригады — ведется комплексная работа», — рассказал Алексей Текслер на телемарафоне.

Он добавил, что теперь, после освобождения Авдеевки, есть уверенность, что жизнь в городе станет безопаснее.

«Рассчитываем, что это знаковое событие добавит безопасности, будет налаживаться мирная жизнь, что с 1 сентября дети пойдут, наконец, в школу — все это время они учились на дистанте или здесь, у нас, когда приезжали на отдых и оздоровление в наши лагеря и санатории», — добавил челябинский губернатор.

Телемарафон «Все для Победы!» — совместный проект Народного фронта и медиахолдинга «Первый областной», в ходе которого на экране транслируется QR-код, по которому все желающие могут перечислить средства на помощь бойцам.