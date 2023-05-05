Улицу Худякова в Челябинске отремонтируют на два месяца раньше срока

Осталось сделать тротуары и уложить газоны

Капитальный ремонт улицы Худякова в Челябинске идет опережающими темпами: подрядчик планирует сдать объект не в конце августа, как оговорено в контракте, а уже в июне. Об этом сегодня, 5 мая, сообщила пресс-служба администрации города Челябинска.

В мэрии уточнили, что в настоящее время на Худякова завершается строительство тротуаров и укладка газонов по направлению из центра города к плотине. В ближайшие дни подрядчик приступит к работам с противоположной стороны улицы.

Напомним, что капремонт улицы Худякова начался в июле 2022 года. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до шести полос, устройство тротуаров, девяти островков безопасности, светофоров, остановочных комплексов и других объектов. Осенью прошлого года на Худякова уложили новый асфальт, нанесли разметку и сделали освещение, а также начали компенсационную посадку деревьев взамен вырубленных.