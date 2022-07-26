В Челябинске работы по реконструкции улицы Худякова стартуют 27 июля

Ремонт будет проводиться под контролем Общественной палаты региона

В Челябинске комитет дорожного хозяйства заключил контракт с «Урал-Сервис-Групп» на выполнение капремонта автодороги по улице Худякова на участке от Университетской Набережной до Татьяничева. Подрядчик приступит к подготовительным работам уже завтра. Об этом во вторник, 26 июля, в ходе слушаний на площадке Общественной палаты региона сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Дорогу расширят до 20,5 метра. Проектом капремонта предусмотрено расширение проезжей части до шести полос, устройство тротуаров и девяти островков безопасности. Кроме того, на улице Худякова появятся четыре светофора, пять остановочных павильонов и другие объекты. Также после завершения дорожных работ высадят 138 деревьев, живую изгородь из кустарников и более четырех тысяч «квадратов» газона.

«Буквально вчера состоялось подписание контракта с подрядной организацией, которая уже в ближайшие дни, завтра-послезавтра, начнет определенные работы на этом участке. В ближайшее время — это подготовка к выносу инженерных коммуникаций, расчистка полосы движения для расширения. Большая работа по выносу кабеля предстоит совместно с компанией «Ростелеком», а также с другими инженерно-коммунальными службами города», — прокомментировал Андрей Ксензов.





В ходе круглого стола общественники высказали свои предложения и замечания по реконструкции Худякова. Администрация города обещает учесть их в работе подрядчика. Одно из них — минимизировать снижение трафика, неудобства для водителей и пешеходов, минимально захватив проезжую часть на время работ.

«Подрядчик нацелен на проведение основных технических работ в ночное время. Днем — завоз материалов и работа техники в той полосе, которая предусмотрена для расширения. Планерки будут проводиться на этом объекте минимум один, а то и два раза в сутки. И естественно, объект будет под контролем администрации города. Также попросили проектную организацию, чтобы был авторский контроль», — подчеркнул заместитель главы города.

Контракт разбит на два этапа. До поздней осени работы будут производить на проезжей части. Зимой, при благоприятных условиях, продолжится вынос инженерных коммуникаций. Срок окончания работ по контракту — 20 августа 2023 года. К этому времени планируют завершить работы по кольцу на Шершнях, уложить финишный слой асфальтобетона и нанести разметку по всей улице Худякова.

В ходе совещания обсуждали ряд вопросов, которые, по мнению общественников, будут волновать жителей региона. Главное, чтобы проведение работ не повлияло на комфорт людей. Эксперты отметили, что поток транспорта после 1 сентября в данном направлении вырастет. Поэтому перекрывать дорогу не будут, а работы проведут на определенном участке, не мешая движению.

Также общественники проконтролируют снос 22 деревьев, который предусмотрен контрактом. Часть насаждений находится в удручающем состоянии. Взамен предусмотрена компенсационная высадка. Под контроль возьмут и качество дорожного полотна, и все строительство объекта.

«Перед тем как подрядчик приступит к сносу данных деревьев, будут уведомлены члены Общественной палаты, и под нашим контролем эти работы будут проводиться. Мы зафиксируем каждое дерево. Этому вопросу уделяется особое внимание, так как жителей это волнует. В том числе будем следить, чтобы подрядчик соблюдал график работ», — прокомментировал председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.





Напомним, на сегодня улица Худякова является основной магистралью, которая соединяет центр Челябинска с микрорайонами Вишневая Горка, Залесье, Белый Хутор, Привилегия, Тополиная Аллея, Ньютон и другими. Из-за активной застройки снизилась пропускная способность автодороги. В связи с этим было принято решение о капремонте.

Эксперты поддержали проект. По их мнению, он позволит улучшить пропускную способность дороги, соединяющей пригородные поселки и центр, и сократить пробки.

Ранее среди 800 жителей данных микрорайонов провели социологический опрос, согласно результатам которого более 76% считают необходимым расширить улицу Худякова.

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров вместе с экологами 27 мая посетил объект будущего строительства и убедился, что вреда для экологии выбранные меры не нанесут.