В Челябинске закончили ремонт путепровода по Свердловскому тракту

Обновление дороги вели в рамках нацпроекта

Ремонт путепровода по Свердловскому тракту завершен. Дорожники работали там по ночам, чтобы не перекрывать движение. В итоге обновление магистрали выполнили максимально быстро и комфортно для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

По данным мэрии, совсем скоро закончится ремонт путепровода на пересечении Копейского шоссе, автодороги «Меридиан», улиц Гагарина и Рождественского. Там рабочие уже поменяли покрытие. В наступающие выходные нанесут разметку.





Еще один объект ремонта — путепровод через железнодорожные пути в районе станции Электростанция (по улице Новомеханической). Там уже занимаются обновлением дорожного полотна. В ближайшие дни работы закипят и по улице Мастеровой.

Чтобы не мешать движению транспорта, эти путепроводы будут ремонтировать ночью. Днем же ограничения ожидаются минимальные. Все перечисленные дорожные объекты обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы запланированы на текущий дорожный сезон. На ремонт путепроводов направили почти 40 млн рублей.