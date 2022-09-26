В мэрии Челябинска рассказали о причинах задержки ремонта на улице Худякова

На участке прокладывают кабель

В Челябинске продолжается расширение улицы Худякова, рабочие завершают укладку асфальта. Далее им предстоит перенести сети связи и водопровода. На каком этапе на сегодня находится строительство, в понедельник, 26 сентября, доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По словам заместителя главы города, работы по обустройству верхнего слоя почти завершены, асфальтобетон уложен на площади 38 тысяч «квадратов».

«У нас из дорожных работ осталось заасфальтировать парковку рядом с тропой здоровья. Там задержка небольшая идет по прокладке кабеля связи и электрокабеля. На этой неделе мы парковку закончим. Продолжатся работы по перекладке сетей телефонной канализации. Мы все вопросы с Ростелекомом согласовали. Работа с этой недели активно будет продолжена. И согласовали окончательные варианты по перекладке водопровода, который попадает в зону строительства», — сообщил Андрей Ксензов.

Также он добавил, что на прошедшей неделе в Челябинске укладывали асфальтобетон на улицах Макеева, Кыштымской и Работниц, а также Дарвина.

Напомним, проезжую часть улицы Худякова в Челябинске планировали заасфальтировать до конца этой недели, однако строители несколько отстали от графика.

Ранее сообщалось, что улицу Худякова будут асфальтировать в круглосуточном режиме. Для этого введено реверсивное движение, которое будет действовать по ночам.

Напомним, работы по реконструкции и расширению начались в июле.