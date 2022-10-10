На улице Худякова в Челябинске смонтируют освещение и нанесут разметку до конца недели

Рассказываем, какие работы там выполняют на сегодняшний день

До конца этой недели на улице Худякова в Челябинске нанесут разметку и смонтируют освещение. Об этом 10 октября на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На сегодняшний день разметка практически вся нанесена. По освещению: на этой неделе завершим монтаж кабеля и закончим вторую сторону, и освещение будет завершено»,— рассказал Андрей Ксензов.

В конце сентября на улице Худякова завершили укладку асфальта. Также там продолжали работы по перекладке сетей телефонной канализации.

Контракт на выполнение капитального ремонта дороги по улице Худякова заключили в июле 2022 года с компанией «Урал-Сервис-Групп». Проектом предусмотрено расширение проезжей части до шести полос, устройство тротуаров, девяти островков безопасности, светофоров, остановочных комплексов и других объектов.