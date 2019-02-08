/ Участвовавших в ликвидации последствий трагедии в Магнитогорске поблагодарил губернатор

Борис Дубровский вручил южноуральцам благодарственные письма.

Сегодня, 8 февраля, в рамках рабочего визита в Магнитогорск, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил участников ликвидации трагедии в Магнитогорске.

Трагедия в Магнитогорске, унесшая жизни тридцати девяти человек, останется в нашей памяти навсегда. Это было несколько бесконечных дней боли и скорби. Но еще это были дни, в которые мы все чувствовали гордость. Гордость за наших людей, за магнитогорцев, южноуральцев. За всех, кто честно выполнял свои профессиональные обязанности. Кто по зову души добровольцем пришел на помощь. Эта беда стала общей бедой. Мы действительно страна-победитель, народ-победитель и город, который всегда побеждал и впредь будет побеждать. Благодарен вам за проявленное вами мужество и участие, за оказанную пострадавшим поддержку, которая была крайне необходима. — сказал Борис Дубровский.

Благодарственные письма из рук главы региона получили южноуральцы, откликнувшиеся на трагедию, произошедшую в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Особую благодарность Борис Дубровский выразил волонтерам, водителям специальной техники и сотрудникам 21-й пожарно-спасательной части ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области», а также всем, кто помогал пострадавшим и устранял последствия обрушения подъезда.

Напомним, что 6 февраля в Челябинске прошло награждение медалью регионального уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро». Ею наградили 10 Магнитогорцев, оставшихся неравнодушными к чужому горю. В их числе была и тетя Ася, кормившая спасателей, пока велась поисковая операция.

Отметим, что сегодня, 8 февраля, состоялась литургия и панихида по погибшим во время обрушения подъезда. Ее также посетил глава региона Борис Дубровский, поставил свечу и почтил память погибших.