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/ На Южном Урале школьники будут ходить на экскурсии по предприятиям

На Южном Урале школьники будут ходить на экскурсии по предприятиям

Проект «День без турникета» должен помочь ребятам выбрать профессию по душе.
сегодня в 09:44
  |  Общество

На Цинковый завод вчера, 12 февраля, приехал не только губернатор Борис Дубровский, но и челябинские школьники. С ними встретился и побеседовал глава региона. Отметим, что Челябинский цинковый завод одним из первых подключился к проекту по профориентации школьников. Во время экскурсии детям рассказывают историю завода и показывают производственный процесс.

Во время встречи с главой региона, дети спрашивали его о выборе профессии и о том, как добиться успеха в жизни и работе. В конце встречи школьники попросили сделать фото с губернатором на память.

Я поговорил с детьми, поспрашивал их, и, знаете, металлургом хочет стать только один. Надо уметь рассказать о профессии, увлечь их делом, рассказать о возможностях предприятия. У меня в этом плане были хорошие учителя. Они смогли увлечь, заинтересовать. Главное, чтобы дети поняли, что люди, которые тут работают, их труд, без громких слов, создает экономику страны. — отметил Борис Дубровский.

После встречи с детьми губернатор отметил, что подобная практика посещений школьниками предприятий должна стать постоянной. «День без турникета» должен помочь ребятам узнать больше о профессиях и возможностях дальнейшего трудоустройства.

Хорошо, чтобы учащиеся могли посетить предприятия региона, посмотреть на технологические процессы, узнать историю производств, побывать в заводских музеях. Профориентация школьников — это не новое веяние, такая практика есть на ЧТПЗ, на «Мечеле»… Практика хорошая, это помогает подросткам сориентироваться, понять, чем они хотят заниматься. — подчеркнул глава региона.

Для проекта «День без турникета», который реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, уже сформирован список из 25 предприятий-партнеров.

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Комментарии

Анна
12:05, 13.02.2019
Профессия, на самом деле, престижная, просто люди хотят сразу зарабатывать много денег и сильно при этом не утруждаться. А здесь мозги нужны, технические специальности не каждому по силам.
Багратион
12:03, 13.02.2019
Школьники не только из учебников и прочей литературы должны узнавать информацию, но и видеть на деле, как работают предприятия. Это действительно поможет в будущем определиться с профессией.
Андрей
11:51, 13.02.2019
Хотелось, чтобы Дубровский Б.А. сначала вернул престиж профессии МЕТАЛЛУРГ, а потом водил экскурсии по предприятиям. Сегодня профессии связанные с металлургией потеряли всякий престиж, работники выживают.

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