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/ Тетя Ася, кормившая спасателей в Магнитогорске, получила медаль «Спешите делать добро»

Тетя Ася, кормившая спасателей в Магнитогорске, получила медаль «Спешите делать добро»

«Нам много помогают люди, мы не могли остаться в стороне».
сегодня в 15:15
  |  Общество

Тетю Асю из Магнитогорска, ту самую, которая в холод кормила спасателей, разбирающих завалы обрушившегося подъезда в Магнитогорске, наградили медалью «Спешите делать добро». Вручил ее губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Трагедия в Магнитогорске навсегда останется в нашей памяти — как дни боли, горечи, утрат. Но еще это были дни, в которые мы все чувствовали гордость. Гордость за наших людей, земляков. За всех, кто, рискуя собственной жизнью, самоотверженно исполнял свои профессиональный долг и тех, кто оказался там по зову сердца. Не остался равнодушным и помогал потому, что по-другому он не может. — отметил Борис Дубровский.

В номинации «Чужая беда, как своя» не зря отмечена именно эта женщина, она не понаслышке знает, что такое помощь неравнодушных людей. В ее большой и дружной семье есть особенный ребенок: младший Саша не видит, а в год ему поставили диагноз ДЦП.

Вы знаете, когда у тебя в семье есть ребенок с таким диагнозом, ты не разделяешь боль на свою и чужую, для тебя нет чужой боли. Вы должны понимать, что в такой ситуации может оказаться каждый. Саша хоть и не видит, и не ходит, он был в окружении семьи, он мне помог — он хорошо себя вел. Вся семья присматривала за ребенком, в перерывах ко мне прибегала средняя дочь, спрашивала, чем она может мне помочь. Нам много помогали и помогают люди, мы знаем, что такое помощь. Сила в единстве. Муж понимал, что надо идти и помогать тем, кто разбирает завалы, надо быть полезным людям. Внести хоть маленькую крупицу. Если ты помог хоть одному человеку, ты не зря проживаешь свою жизнь. — рассказала сайту «Первый областной» Асия Качесова.

Их дружная семья привыкла помогать друг другу и поддерживать. Муж Асии работает и обеспечивает семью, а сама тетя Ася проводит все свободное время с младшим ребенком, занимаясь его реабилитацией. Годы упорной борьбы с недугом несут свои плоды, положительная динамика развития ребенка радует всю большую семью тети Аси.

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