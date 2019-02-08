/ Борис Дубровский посетил литургию по погибшим в магнитогорской трагедии

Глава региона приехал почтить память жертв на 40-й день.

Сегодня, 8 февраля, на 40-й день после трагедии, случившейся в Магнитогорске, по погибшим проходит литургия и панихида в Кафедральном соборе. Множество людей собралось, чтобы почтить память жертв, пострадавших во время обрушения подъезда. Среди них губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, что он прибыл на место трагедии через несколько часов и не покидал штаб, пока не завершилась спасательная операция.

Вместе со всеми глава региона зажег свечу и прослушал духовные песнопения.

Отметим, что после литургии в соборе священнослужители совершат заупокойную литию на месте трагедии у дома № 164.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Предварительно, в одной из квартир жилого дома взорвался газ, из-за чего целый подъезд сложился. Под завалами оказались десятки людей. 39 погибли.