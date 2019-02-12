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/ Борис Дубровский назвал «образцовым» Челябинский цинковый завод

Борис Дубровский назвал «образцовым» Челябинский цинковый завод

Глава региона оценил экологические мероприятия в рамках визита на производство.
вчера в 19:07
  |  Общество

Губернатор Челябинской области в сопровождении гендиректора Челябинского цинкового завода, сегодня, 13 февраля посетил предприятие, которое реализует целый ряд инвестиционных проектов, направленных на снижение негативного влияния на окружающую среду. В ходе визита глава региона побывал в производственных помещениях сернокислотного цеха, плавильного цеха и нового отделения выщелачивания, а также осмотрел новую систему обеспечения экологической защиты завода.

Для нас улучшение экологической ситуации — один из главных приоритетов. Динамика снижения выбросов впечатляющая. На протяжении нескольких последних лет идет снижение, и сейчас объем в разы меньше норматива. Мотивировать предприятия к снижению выбросов будет закон о квотировании. Закон на согласовании, но мы переходим на новую систему уже с этого года. Задача — минимум на 20% снизить выбросы в промышленных центрах. Очевидно, что для Цинкового завода проблем не будет. Работа ведется здесь системно, это хороший пример того, как успешно управлять предприятием и оберегать окружающую среду. — отметил Борис Дубровский.

Во время посещения цинкового завода, Борис Дубровский назвал предприятие «образцовым». Как отметил генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт, самым главным мероприятием для завода является строительство локальных очистных сооружений. Уже сейчас выбросы ЧЦЗ в несколько раз ниже установленной нормы, а к 2020 году планируется закончить строительство локальных очистных сооружений, что должно полностью остановить сброс в реку Миасс, а цинковый завод перейдет на полностью замкнутую системы очистки сточных вод.

После окончания их строительства в 2020 году завод закольцует внутренний оборот технической воды, и производственные сбросы в реку Миасс прекратятся. Сейчас сброс идет через существующие очистные сооружения, по количеству сбрасываемых веществ мы не превышаем установленные нормы. Но в 2021 году мы полностью исключим сброс в реку производственной воды завода. — пояснил Павел Избрехт.

Отметим, что Челябинский цинковый завод одним из первых предприятий города подписал соглашение о взаимодействии с правительством области в сфере охраны окружающей среды. За последние 10 лет завод вложил в природоохранные мероприятия более 4 миллиардов рублей.

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Комментарии

Серафим
20:44, 12.02.2019
На машине времени уже Луи Де Фюнес летает
Серафим
20:44, 12.02.2019
На машине времени уже Луи Де Фюнес летает
Анютка
19:24, 12.02.2019
20 процентов это на самом деле огромное количество выбросов, от этих 20 дышать станет намного легче, дай бог в следующих годах так же будут выбросы падать в процентах, но у нас производственный город - и никуда не денешься, какие никакие выбросы будут, да и автомобилей много

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