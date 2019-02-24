/ Из дома, где произошла трагедия, в Магнитогорске снова эвакуировали людей

61 человека вывели из здания из-за сильного задымления.

Дом № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске снова эвакуировали сегодня ночью. Причиной стало возгорание в торговом центре «Зори Урала», здание которого является пристроем к дому, где произошла трагедия 31 декабря. Пожар начался в торговом зале, где загорелись товары хозяйственного назначения.

В короткие сроки пожар был успешно локализован, а в дальнейшем и ликвидирован. Для этого на улицу Карла Маркса были оперативно направлены дополнительные силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В это времяи из-засильного задымления из подъездов 11 и 12 дома № 164 был эвакуирован 61 человек, в их числе 11 детей. Для того, чтобы люди не замерзли, администрация Магнитогорска направила на место происшествия несколько автобусов. После того, как жилые помещения были проветрены, жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет.

Ликвидацией происшествия от муниципального звена областной подсистемы РСЧС занималось 38 человек и 12 единиц техники. Сейчас обстоятельства дела выясняют специалисты отдела дознания. В Магнитогорск направлена испытательная пожарная лаборатория.