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/ Макет мемориала в память о погибших в Магнитогорске создал скульптор из Челябинска

Макет мемориала в память о погибших в Магнитогорске создал скульптор из Челябинска

Скульптура получила название «Цветок памяти».
сегодня в 13:13
  |  Общество

Скульптор из Челябинска предложил свой проект мемориала в память о погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске. По замыслу художника, скульптура должна быть выполнена по образу рождественской звезды.

По словам Андрей Старцева, прошедшие за год трагедии, такие как пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня», расстрел в колледже в Керчи и взрыв в Магнитогорске оставили на душе художника неизгладимый след. Именно так появилась скульптура, которую он назвал «Цветок Памяти».

Я уверен, что подобная мемориальная композиция, нужна не только как дань памяти погибшим жителям города, их родным и близким! Она необходима всем нам как напоминание и предостережение, о том, что всё зависит от нас, от нашей честности и порядочности, от понимания того, что строить своё благополучие на горе, а тем более жизнях людей, детей — смертный грех, что безответственность и разгильдяйство могут привести к гибели людей! Этот мемориал необходим, чтобы такие трагедии не повторялись! — пишет Андрей Старцев на своей странице во «Вконтакте».

По словам скульптура, ему не важно, будет ли воплощен в жизнь его проект. Главным для него являлось внести «малую лепту» в память о жертвах трагедии. При этом сам Андрей Старцев уверяет, что работа над «Цветком Памяти» будет продолжена.

Напомним, решение о том, что на месте разрушенного подъезда дома на проспекте Карла Маркса появится мемориал, принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона поддержал прошения жителей Магнитогорска. Позднее стало известно, что внешний вид памятника выберут сами жители города.

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