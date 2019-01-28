/ Скульптура, посвященная легендарному местному жителю, может появиться в Челябинске

Арт-объект планируют установить возле ЮУрГГПУ.

Еще одна скульптура может появиться в Челябинске. Объект, посвященный челябинскому писателю, поэту, драматургу и благотворителю Андрею Середе, хотят установить возле Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Автором проекта выступил Олег Павлов.

Как отмечается на странице скульптуры на сайте «Культслед», Андрей Середа является одним из легендарных жителей Челябинска, а вся его жизнь была чередой побед и испытаний, поскольку он был рожден с диагнозом «несовершенное костеобразование».

Он был талантливым писателем, драматургом и поэтом, автором книг и просто незаурядным человеком. Его первый поэтический буклет «Я сочинил тебя» вышел в 1997 г. Стихи Андрея включены во множество коллективных сборников. Он вел литературный кружок в школе-интернате № 13 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В собственном дворе создал театр «Балаганчик». Тем, кто его не знал, будет сложно поверить, что всю эту бурную деятельность он вел вопреки физическому недугу, с детства приковавшему Андрея к инвалидной коляске. Андрей не принял судьбу бездвижного наблюдателя и решил строить свою жизнь сам. — говорится в описании проекта.

Андрей Середа скончался в 2016 году.

Тем временем авторы проекта отмечают: у них уже есть предварительная договоренность с городской и областной администрацией о поддержке проекта. Проголосовать за работу можно на сайте.