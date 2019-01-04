/ На месте трагедии в Магнитогорске появится мемориал

Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На месте трагедии в Магнитогорске будет произведено благоустройство территории и появится мемориал. Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сообщается, что глава региона поддержал неоднократные обращения жителей Магнитогорска с данной просьбой.



В Магнитогорске завершены работы по поиску людей и разбору завалов на месте обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса. 7 и 8 подъезды пострадавшего дома будут демонтированы, а на их месте появится мемориал. — говорится в заявлении пресс-службы губернатора.

Напомним, что в результате обрушения жилого дома по улице Карла Маркса погибли 39 человек. На данный момент поисково-спасательная операция прекращена. Сегодня, 4 января, в городе проходят первые церемонии прощания с погибшими.