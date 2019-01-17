/ Память 622 погибших военных-южноуральцев увековечили в Челябинске

В Челябинске состоялось торжественное открытие мемориала с именами 622 южноуральцев, погибших в военных конфликтах за пределами страны и в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. Стелы находятся на Аллее Славы возле памятника «Доблестным сынам Отечества». Открытие приурочено к 85-летию Челябинской области.
На торжественном открытии присутствовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Именно он поддержал идею, которая поступила от матерей и вдов Героев Российской Федерации и общественных организаций ветеранов боевых действий и направил средства из областного бюджета. В своем торжественном слове глава региона прочитал стихотворение Юлии Друниной.
В этот праздничный день 85-летия Челябинской области мы с вами открываем стелы, на которых увековечены имена героев, которые погибли в различных горячих точках, выполняя свой воинский долг. Я думаю, что будет уместно, если сейчас прозвучат здесь строки из стихотворения Юлии Друниной «Тост», потому что это стихи о них и в их честь. — заявил Борис Дубровский.
А вот и сам текст памятного стихотворения:
Бывает в людях качество одно,
Оно дано им или не дано —
Когда в горячке бьётся пулемёт,
Один лежит, другой бежит вперёд.
И так во всём, и всюду, и всегда —
Когда на плечи свалится беда,
Когда за горло жизнь тебя возьмёт,
Один лежит, другой бежит вперёд…
Что делать? Видно, так заведено…
Давайте в рюмки разольём вино.
Мой первый тост и мой последний тост
За тех, кто в полный поднимался рост!
Эти люди поднялись во весь рост, защищая нашу родину Россию и свою малую родину Южный Урал. Вечная память и благодарность наша погибшим, а всем живым здоровья, благополучия и мирного неба над головой. — такую трогательную речь произнес Борис Дубровский.
В открытии мемориала участвовали Герои России, родственники погибших воинов-южноуральцев, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, а также представители органов власти.
Установка мемориала — святое дело. В 90-ые годы и последующие у нас патриотическая работа практически не велась. Хорошо, что сейчас это все восстанавливается. Человек жив до тех пор, пока его помнят. Поздравляю всех челябинцев с праздником. Опорный край державы состоит, в том числе, и из Челябинской области.— отметил Герой России Владимир Шарпатов.
Кроме того, с благодарностью к Челябинской области и губернатору обратилась мама погибшего Героя Российской Федерации.
Мы хотели бы выразить благодарность губернатору Челябинской области и всем кто принял участие в возведении стел, чтобы имена наших сыновей были не забыты. Спасибо за память, она заслужена, поверьте, внимание так лечит душу! — поделилась эмоциями мама погибшего Героя Российской Федерации капитана милиции Дмитрия Новоселова Любовь Новоселова.