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сегодня в 13:07
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Немного истории появления и развития нашего региона.
/ Память 622 погибших военных-южноуральцев увековечили в Челябинске

Память 622 погибших военных-южноуральцев увековечили в Челябинске

Мемориал в память о погибших воинах открыли на Аллее Славы.
сегодня в 16:58
  |  Общество

В Челябинске состоялось торжественное открытие мемориала с именами 622 южноуральцев, погибших в военных конфликтах за пределами страны и в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. Стелы находятся на Аллее Славы возле памятника «Доблестным сынам Отечества». Открытие приурочено к 85-летию Челябинской области.

На торжественном открытии присутствовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Именно он поддержал идею, которая поступила от матерей и вдов Героев Российской Федерации и общественных организаций ветеранов боевых действий и направил средства из областного бюджета. В своем торжественном слове глава региона прочитал стихотворение Юлии Друниной.

В этот праздничный день 85-летия Челябинской области мы с вами открываем стелы, на которых увековечены имена героев, которые погибли в различных горячих точках, выполняя свой воинский долг. Я думаю, что будет уместно, если сейчас прозвучат здесь строки из стихотворения Юлии Друниной «Тост», потому что это стихи о них и в их честь. — заявил Борис Дубровский.

А вот и сам текст памятного стихотворения:

Бывает в людях качество одно,

Оно дано им или не дано —

Когда в горячке бьётся пулемёт,

Один лежит, другой бежит вперёд.

И так во всём, и всюду, и всегда —

Когда на плечи свалится беда,

Когда за горло жизнь тебя возьмёт,

Один лежит, другой бежит вперёд…

Что делать? Видно, так заведено…

Давайте в рюмки разольём вино.

Мой первый тост и мой последний тост

За тех, кто в полный поднимался рост!

Эти люди поднялись во весь рост, защищая нашу родину Россию и свою малую родину Южный Урал. Вечная память и благодарность наша погибшим, а всем живым здоровья, благополучия и мирного неба над головой. — такую трогательную речь произнес Борис Дубровский.

В открытии мемориала участвовали Герои России, родственники погибших воинов-южноуральцев, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, а также представители органов власти.

Установка мемориала — святое дело. В 90-ые годы и последующие у нас патриотическая работа практически не велась. Хорошо, что сейчас это все восстанавливается. Человек жив до тех пор, пока его помнят. Поздравляю всех челябинцев с праздником. Опорный край державы состоит, в том числе, и из Челябинской области.— отметил Герой России Владимир Шарпатов.
 Кроме того, с благодарностью к Челябинской области и губернатору обратилась мама погибшего Героя Российской Федерации.

Мы хотели бы выразить благодарность губернатору Челябинской области и всем кто принял участие в возведении стел, чтобы имена наших сыновей были не забыты. Спасибо за память, она заслужена, поверьте, внимание так лечит душу! — поделилась эмоциями мама погибшего Героя Российской Федерации капитана милиции Дмитрия Новоселова Любовь Новоселова.

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