/ Магнитогорцы сами решат, как будет выглядеть мемориал на Карла Маркса

Объект намерены возвести через полгода.

После трагедии, потрясшей Магнитогорск и всю Россию, губернатор Борис Дубровский предложил организовать мемориал возле дома № 164 на проспекте Карла Маркса, на месте разрушенного подъезда и соседних, которые придется снести. Как будет выглядеть памятник погибшим мирным жителям, решат сами магнитогорцы. Им дадут возможность поучаствовать в общественных обсуждениях.



Надо подумать, что можно здесь возвести. В первую очередь об этом надо спросить жителей. Тех кто здесь живёт, из соседних домов, всех, кто вместе с нами проживал эту трагедию. Голосование надо сделать максимально открытым для магнитогорцев и получить предложения. У нас есть время для принятия этого решения. Я считаю, за квартал надо закончить демонтаж. А к лету реализовать то решение, которое будет выбрано южноуральцами. — сказал Борис Дубровский.

Главная задача, обратил внимание губернатор, не просто провести обсуждение, но и не дать попиариться на трагедии всем, кто пытался сделать это в первые дни января.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек.