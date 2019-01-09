/ Челябинский скульптор предложил свой вариант памятника погибшим в Магнитогорске

Эскиз уже направлен на согласование.

Художники Челябинской области приступили к воплощению идеи мемориала по трагедии в Магнитогорске. Его автором выступил скульптор-художник из Челябинска Данил Шмыгин. Как рассказал сайту «Первый областной» челябинец, он всего лишь воплотил на бумаге идею, которую озвучили жители Магнитогорска. Ее же поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Он озвучил, какие элементы должны присутствовать в мемориале. Я позволю себе согласиться не со всеми обязательными атрибутами, которые он сказал сделать, но все-таки мысль кое-какая зародилась у меня, и я для себя набросал, как художник, и сделал этот набросок. Он попал на глаза знакомым, друзьям, в соцсети разместил посмотреть, мол, понравится или нет. Он вызвал положительную реакцию. И мне предложили его показать куратору проекта в Магнитогорске, и я отправил. Конечно, сейчас первый день и им не до этого, но посмотрим, если понравится идея, и она будет жизнеспособна, то сделаю эскиз, уже как я его вижу в конечном варианте. Не понравится, но если что-то задействуют оттуда, то я тоже это сочту за честь. — сказал сайту «Первый областной» скульптор-художник Данил Шмыгин.

Сам эскиз был нарисован на третий день после трагедии. Он представляет собой дом, разделенный на две части, из которого вылетают 39 птиц. Скульптор рассказал о значении этого элемента, как и всей композиции.

Птицы — они всегда представляли души ушедших людей. И ребенок. Это не только тот самый Ваня, это и олицетворение тех живых людей, которые спаслись. И они с огорчением смотрят за последним взлетом этих 39 ушедших людей. Это основной замысел мемориала.- добавил художник.

Кроме того, Данил Шмыгин озвучил и свое предложение по месторасположению мемориала. По его словам, скульптура не должна стоять во дворе дома по Карла Маркса, но память об этой страшной трагедии должна быть жива.

Добавим, ранее макет мемориала в память о погибших в Магнитогорске создал другой скульптор из Челябинска. Скульптура получила название «Цветок памяти».