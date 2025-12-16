Участники программы «Герои Южного Урала» осваивают управленческие навыки

Что изменилось в героях за полгода учебы

В Челябинской области подвели промежуточные итоги регионального проекта «Герои Южного Урала», инициированного губернатором Алексеем Текслером и направленного на подготовку участников специальной военной операции к государственной и муниципальной службе. За полгода реализации программы ее слушатели не только прошли интенсивное обучение, но и начали применять знания на практике, а многие уже определились с будущим местом работы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт, программа уже демонстрирует конкретные результаты в сфере трудоустройства ее участников.





«На сегодняшний день у нас 59 участников проекта, из них 20 так или иначе себя реализовали: 15 стали депутатами различного уровня, пятеро будут устроены в различные органы, структурные подразделения правительства», — отметил Роман Воллерт.

Он подчеркнул, что программа позволяет людям без опыта госслужбы погрузиться в ее специфику, понять как ограничения, так и возможности:

«После двух модулей и межмодульных стажировок с ребят несколько слетел тот романтизм, с которым они пришли на проект весной этого года. Сейчас, когда они поняли, что возможности ограничены ресурсами, они уже по-другому, более трезво смотрят на работу управленцев».

Директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко подробно рассказал о структуре программы. Она включает четыре очных модуля, посвященных государственному управлению, экономике, региональному и муниципальному управлению, а также современным технологиям. Обучение сочетает академические лекции, тренинги по развитию личных навыков, встречи с практиками и культурно-просветительские мероприятия.





«Учебный день у слушателей во время 10-дневных очных модулей начинается в 7:30. Мы сразу же стартуем со спортивного трека, после завтрака проходит разбор вчерашнего дня, затем — лекционная часть, лекция от практика. Вечером — для разгрузки — например, музыкальный квиз. Отбой, а утром — все по новой», — привел расписание Евгений Алдошенко.

Он отметил высокий уровень вовлеченности участников, а также то, как обучение

меняет мировоззрение ребят, насколько они сплотились.

О том, что участники программы изменились за истекшие полгода, говорит и заместитель губернатора Челябинской области Маргарита Павлова:

«Мне нравится, что у них глаз горит, что они предлагают, генерируют идеи. Плюс они уже примеряют на себя будущие места работы, хотят быть полезными и хотят реализовать свое предназначение».

На заседании совета Маргарита Павлова выразила желание принять участие в третьем модуле программы в качестве лектора.

«Хотела бы прочитать ребятам лекцию „Духовный суверенитет и безопасность современной России“. Несколько лет я выступала экспертом министерства обороны по ментальной безопасности и уверена, тема об истоках нынешнего противостояния будет им близка и понятна», — сказала она.

Ветераны СВО, участвующие в программе, поделились своими впечатлениями. Станислав Сабиров признался, что изначально относился к проекту с некоторым скепсисом, но практика развеяла сомнения.





«На практике же оказалось все с точностью до наоборот. Все организаторы и преподаватели максимально вовлечены в процесс. Нас учат не только теоретики, но и практики, действующие государственные и муниципальные служащих», — сказал Станислав Сабиров.

Он также отметил, что программа дает не абстрактные знания, а конкретные инструменты для будущей работы:

«Мы изучаем законы, которые регулируют нашу службу. Нас учат грамотно отвечать на вопросы граждан, взаимодействовать с ними».

Павел Сагдиев рассказал о своей практической стажировке в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, где он курировал площадку, посвященную литературе об СВО, в рамках книжного фестиваля «Рыжий Фест».

Сейчас Павел — активный участник возрожденного в челябинской Публичке проекта «Живые встречи» и планирует его развивать совместно с Фондом защитников Отечества.

Председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию Елена Скорнякова предложила участникам программы включиться в проекты палаты:





«Мы мониторим одну очень важную тему, связанную с комплектованием фондов в школьных музеях и школьных библиотеках: на местах отмечается нехватка литературы, посвященной специальной военной операции», — отметила она.

Павел Сагдиев подтвердил: проблема есть, но дело не только в том, что книги не доходят до отдаленных территорий:





«На самом деле сейчас такое время, когда действительно достойной литературы о специальной военной операции очень мало. Даже опыт Великой Отечественной войны говорит о том, что все большие произведения, будь то в кинематографе или в литературе, они создавались после осмысления исторических событий, через десятки лет. Поэтому, может быть, сейчас и не стоит засорять библиотеки низкопробной литературой».

Павел выступил с предложением создать специальный экспертный совет, который мог бы оказывать помощь тем участникам СВО, которые хотели бы себя попробовать на литературном поприще: им есть что рассказать, но нужны кураторы, которые могли бы отточить их литературные способности.

Елена Скорнякова поддержала эту идею, сообщив, что вопрос уже выносился на обсуждение в Общественной палате Челябинской области.

Краткое резюме от вице-губернатора Романа Воллерта:

«Наши ребята, прошедшие через СВО, это уже готовые, закаленные кадры. На фронте они научились главному: брать на себя ответственность, не пасовать перед трудностями, работать в команде и добиваться цели. Эти качества — как раз то, что нужно, чтобы честно и эффективно работать на благо людей уже в мирной жизни — в администрации, в муниципалитетах, в общественных проектах. Их боевой опыт — это их сила и преимущество. Они умеют действовать четко, понимают, что такое долг и дисциплина, и готовы применять это здесь и сейчас, чтобы строить, развивать, помогать. Наша задача — просто дать им нужные знания и возможности, а их внутренний стержень и желание приносить пользу сделают все остальное».

Третий модуль программы пройдет в январе в Магнитогорске и будет посвящен региональному и муниципальному управлению. Участников ждут встречи с главами городов, посещение промышленных предприятий и новые интенсивные занятия.

Завершение обучения и итоговая аттестация запланированы на июль 2026 года, однако сопровождение выпускников, в том числе в вопросах трудоустройства и наставничества, будет продолжено.