«Теплые окна» появятся во всех школах Челябинской области уже в 2020 году

Об этом заявил глава региона.

Сегодня, 15 августа, во время Южно-Уральского педагогического совещания Алексей Текслер заявил о продлении проекта «Теплые окна». Ранее председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш рассказал об успешности реализации проекта в Южноуральске.

«Не все школы в нашем регионе смогли решить проблему установки теплых окон. В некоторых города, например, в Южноуральске, этот вопрос закрыт. Когда я был там, одна из школ, которая является самой крупной в городе, не успевала в этом году решить эту проблему, поскольку не было средств. Эту проблему мы решили, но в ряде муниципалитетов она еще остаётся. В следующем году мы обязательно этот вопрос закроем. Во всех школах региона будут теплые окна», — заявил Алексей Текслер.

В доказательство важности решения этой проблемы, глава региона поделился впечатлениями о состоянии школы, в которой обучался еще 30 лет назад. По словам Алексея Текслера, некоторые окна не менялись со времен его выпуска, поэтому вопрос об оснащении учреждений новыми окнами находится в его приоритете.

Напомним, что во время Южно-Уральского педагогического совещания глава региона рассказал о планах в сфере образования, а исполняющий обязанности министра соответствующего ведомства Александр Кузнецов заявил о включении шахмат в школьную программу региона уже в этом году.