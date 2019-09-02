Память школьника-героя, спасшего двоих детей в Копейске, увековечили на школьной стене

В Челябинской области в честь погибшего Димы Новоселова установили мемориальную плиту.

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В понедельник, 2 сентября, . в одной из школ Копейска была открыта мемориальная доска, посвященная 13-летнему школьнику, совершившему героический поступок. Ученики и родители смогли возложить цветы к мемориалу во время первой в этом году линейки

«Мы никогда не забудем это героический поступок, нам есть, что помнить и есть чем гордиться. Ежегодно 24 мая мы будем проводить соревнования по велоспорту в память о Дмитрии, а также учредим премию детям совершившим героические поступки», — пояснил Андрей Фалейчик, глава Копейского городского округа.

Школьники запустили белые шары в память о погибшем, также родителям Димы Новоселова от лица штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» вручили медаль юнармейской доблести, которая присвоена мальчику посмертно.

Напомним, 24 мая, Дима Новоселов, не задумываясь, прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти двух ребят, которые провалились в затопленную угольную шахту. Мальчик спас школьников, но сам выбраться не смог.