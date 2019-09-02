Днем знаний, который начался с рюмки водки, заинтересовалась прокуратура

Местные жители выложили в соцсети видео с концерта, посвященного Дню знаний.



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В понедельник, 2 сентября, жители поселка Новосинеглазово выложили в соцсетях видео с концерта, посвященного Первому сентября. На кадрах видно, как дети с рюкзаками и нарядными бантами слушают совсем не школьные песни. Родители делятся гневными комментариями в соцсетях.

«Что за жесть была устроена сегодня перед ДК? Праздничный концерт посвященный Дню знаний, который начался с „рюмки водки на столе“. „Ну ведь повод выпить“ — цитата солиста выступающей группы. Продолжился концерт группой Ленинград», — поделился пользователь в соцсетях.

Перед горожанами выступала группа «Сентябрь», ее на праздничный концерт пригласил депутат Челябинской гордумы Виталий Паутов. Как пояснили сайту Первый областной, концерт прошел возле ДК не в рамках школьной линейки.

«Это был просто концерт для жителей поселка Новосинглазово. Изначально мы хотели провести мероприятие во дворце культуры, но так как он был не готов, по технике пожарной безопасности, мы не захотели рисковать детьми. А вообще у нас должны были выступать творческие коллективы. В итоге мы решили сделать просто концерт для жителей поселка. Я сам до конца концерта был. Песни такие пошли, когда все стали расходиться и появилась молодежь постарше, они и заказали такие песни», — пояснил Виталий Паутов депутат Челябинской Городской Думы.

В прокуратуре Челябинской области официальную проверку по факту пока не начали. Сейчас изучаются все подробности произошедшего.



Нашумевшее видео можно посмотреть здесь.

