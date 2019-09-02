Спустя сорок лет школа открыла двери перед учениками Нязепетровска

Еще год назад в этом здании в полу были дыры и рушилась крыша.

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В понедельник, 2 сентября, в Нязепетровске открыла свои двери перед учениками школа № 1. Этого дня жители города ждали 40 лет.

«Эта школа с большой историей, здесь получили знания многие родители, которые живут в Нязепетровске. То, что здесь было и то, что есть — это две большие разницы. Школа наполнена не только новым ремонтом, но и новым оборудованием. Сегодня в такой школе будет приятно, не только ученикам, но и учителям», — отметил Олег Голиков, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области.

Школу должны были капитально отремонтировать до 15 августа, были разобраны крыша и перекрытия. В ходе своего рабочего визита глава региона посетил учреждение, у него возник вопрос: успеют ли закончить работы. Алексей Текслер попросил предоставить ему четкий план действий. Поручение было — сдать школу к 1 сентября.

Теперь в школе все конструкции, кроме стен, новые. На капитальный ремонт и реконструкцию учреждения потратили 115 млн. рублей. Около 11 млн. направили на приобретение новой мебели и оборудования.