Во всех школах Челябинской области появятся уроки по шахматам

Первоклассники региона начнут изучение победных стратегий уже в этом году.

В школах Челябинской области начнут проводить обязательные уроки по шахматам. Информацию об этом подтвердил исполняющий обязанности министра образования и науки Южного Урала Александр Кузнецов.



Руководитель минобра рассказал, что первые тестовые занятия по этому предмету уже проводились в нескольких школах Сатки, после чего практика продолжилась и в других территориях.

«Инициативу изначально проявил Саткинский муниципалитет, в частности шахматный клуб „Вертикаль“. Потом многие районы тоже стали внедрять занятия по этому предмету в программу начальных классов, а в этом году они будут включены в учебный план всех школ региона», — заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области.

С инициативой ввести шахматы в школьную программу выступила министр просвещения России Ольга Васильева еще в 2017 году, ссылаясь на успешный опыт некоторых областей страны.

«Наша задача состоит не в том, чтобы просто научить детей играть, хотя мы, безусловно, надеемся, что так сможем вырастить мастеров. Главная причина в том, что шахматы — достаточно серьезный инструмент для развития интеллектуальных способностей ребенка», — рассказал руководитель министерства образования Челябинской области.

Также Александр Кузнецов подтвердил, что все школы региона оснащены необходимыми материалами для проведения занятий: закуплены доски и учебники.