К 2021 году в Челябинской области исчезнет дефицит мест в детсадах

В регионе ведутся большие строительные работы образовательных учреждений.

Сегодня, 15 августа, в Челябинске прошло Южно-Уральское педагогическое собрание, где подвели итоги по реализации нацпроектов образовательной сферы, а также рассказали о планах на ближайшие два года. Алексей Текслер отметил, что сфере образования он будет лично уделять особое внимание.

«Начало учебного года — это всегда важный день для многих южноуральцев. Для моей семьи это тоже особенный день: в этом году мой сын пойдет в первый класс челябинской школы. Я как глава региона, как родитель, образованию буду уделять особое внимание. Какую бы отрасль мы не задумали развивать, начинать нужно именно с образования, потому государство, в особенности на региональном уровне, должно вкладывать в эту сферу значительные силы и средства», — заявил глава региона.

Алексей Текслер рассказал, что по всему региону идут большие строительные работы образовательных учреждений: новые школы возведут в Челябинске, Магнитогорске, Нязепетровске, Усть-Катаве. До конца этого года в Копейске и в деревне Сарафаново также начнется строительство школ.

Глава региона объявил и о больших планах на детские сады региона.

«В этом году появятся новые места и новые объекты дошкольного образования в Челябинске, Сосновском районе, Копейске, Магнитогорске, а также в Аше и Крансоармейском районе, которые дадут региону 667 учебных мест», — рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона заявил, что до конца этого года в Челябинской области появятся 15 новых детских садов, а в рамках нацпроекта будут созданы ещё 27 дошкольных учреждений.

«В 2021 году мы должны забыть про дефицит детсадовских мест, поэтому сейчас решаем вопрос о выделении дополнительного бюджета, чтобы выполнить поручение Президента РФ в установленные сроки»,— заявил глава региона.

Глава Челябинской области отметил, что безопасность детей и качество их образования — это солидарная ответственность каждого чиновника.