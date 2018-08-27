/ Пара из Челябинска сыграла свадьбу в троллейбусе

Молодожёны взяли общественный транспорт в аренду.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Жители Челябинска решили оригинально отпраздновать рождение новой семьи. Молодожены заказали троллейбус, чтобы удивить свои гостей. Свадебный кортеж украсили яркими шарами и лентами. В троллейбус вошли все гости сразу.

В «ЧелябГЭТ» пояснили, что услуга аренды транспорта у них востребована всегда.

Услуга всегда предоставлялась, она нерегулярна, но востребована. Заказывают самые разные услуги, например, экскурсии и дни рождения. Пара просто арендовала троллейбус. Украшали они его сами. — рассказали сайту «Первый областной» в «ЧелябГЭТ».

За свадьбу в троллейбусе молодожены отдали 1748 рублей, что на тысячу дешевле, чем аренда трамвая. Отметим, сейчас в тренде креативные бракосочетания. Совсем недавно южноуральские молодожены устроили фотосессию в болоте, а жители Миасса организовали свадьбу в костюмах героев мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот».