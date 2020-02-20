«Влияние двойки и Юпитера»: влюблённые пары в Челябинской области решили связать себя узами брака в «мистическую» дату

Всего в регионе на 20 февраля 2020 года было подано 276 заявлений.

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20 февраля 2020 года, по мнению многих, является «мистическим» днём. И именно «красивые» даты очень любят влюблённые пары, чтобы связать себя узами брака. Не обошлось и в этот раз, несмотря на день недели — четверг, когда подавляющее большинство женится по пятницам и субботам.

Всего в Челябинской области сегодня решили зарегистрировать свои отношения 276 пар. И 92 из них — в Челябинске.

Одной из таких пар стали Нина и Павел Усковы. Они признаются, что для них это просто красивая дата.

«Встречаемся уже около шести лет, познакомились в университете. Решили пожениться именно сегодня, 20 февраля 2020 года. Это очень красивая дата», — рассказали молодожёны.

Астрологи же отмечают, что влияние луны и повторяющейся двойки придаёт мистический смысл. Этот день — чувственный и романтический. В принципе, 20 февраля 2020 года хорошо будет влиять на брак.

«Также сегодня четверг — это тоже важно для женитьбы. Очень благоприятный день для замужества. Это день юпитера. Это царство спокойствия, изобилия. Но не стоит забывать, что у каждого есть свой индивидуальный гороскоп и лучше рассматривать создание семьи по нему. Потом уже подбирать благоприятную дату для свадьбы», — рассказала астролог Ирина Орда.

При этом было отмечено, что даже красивая дата и самый благоприятный день не всегда положительно скажутся на браке. Здесь нужно понимать и осознавать, что семья - очень большой труд, в который следует вкладывать много сил. И к выбору своего партнёра стоит подходить с ответственностью.