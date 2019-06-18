/ Жительницы Челябинска перестали интересоваться свадебными платьями

Тренд этого сезона изменился

Жительницы Челябинска оказались не самыми активными невестами. Такой вывод сделали эксперты «Авито», проанализировав запросы из столицы Южного Урала на покупку и прокат свадебных платьев. В сравнении с прошлым годом наблюдается отрицательная динамика — минус 4,5%. То же демонстрируют жительницы соседнего Екатеринбурга. Вместе с ними не проявляют активный интерес к свадебным платьям в Перми, Красноярске и Москве.



Больше всех в России хотят и планируют выйти замуж жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула - в этих городах отмечается самый высокий спрос на свадебные платья на душу населения. — цитирует представителей «Авито» РИА Новости.

При этом общая цифра по России радует — спрос на свадебные платья вырос на 10,4% в сравнении с январем-маем 2018 года.