/ «Гости в легком шоке». Молодожены провели в болоте свадебную фотосессию

Так супруги решили удивить своих родственников и друзей.

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Молодая пара провела необычную фотосессию в день своей свадьбы. Супруги зашли в болото, чтобы сделать креативные снимки с самого торжественного события в истории семьи.

Помощь в реализации такого проекта им оказала специалист по креативным свадьбам. Жених и невеста не стали искать специальные костюмы для болота, а зашли туда прямо в свадебных костюмах.

Мы решили удивить себя и гостей, сделать неординарную свадьбу. Она пройдет в бело-синих тонах, на ней будет голубой шампанское и торт. В этом нам помог наш организатор. Необычных идей было много, но мы посоветовались и решили сделать нашу свадьбу в болоте. Жених поддержал идею. Родители тоже. Гости в легком шоке, но надеемся, что всем понравится. — рассказали сайту «Первый областной» Наталья и Валерий.

Специалист по креативным свадьбам отмечает, что сейчас среди молодоженов особенно популярны нестандартные идеи, зачастую странные.

Напомним, Южный Урал прославился фотосессией в болоте. Школьник в костюме ради эпичного кадра забрался в мутную воду. Фотография прославила в сети подростка и автора идеи — его брата. У них появилось множество последователей, опустившихся во льды и воду. Сайт «Первый областной» благодаря публикациям о подростке из Аргаяша стал лучшим в номинации «Новость» на федеральном конкурсе «Вместе медиа».