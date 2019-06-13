/ Жительнице Челябинской области заплатили, чтобы взять ее в жены

Фиктивный брак будут аннулировать через суд.

Брак жительницы Челябинской области и гражданина Таджикистана разрушили сотрудники прокуратуры. Они установили, что в 2016 году отношения зарегистрировали два абсолютно чужих друг другу человека. Женщина получила за это 2 тысячи рублей, а мужчина — возможность остаться на территории России и оформить гражданство. По закону разрешение на временное проживание и последующие документы могут выдаваться иностранцам вне квоты, если они состоят в браке с гражданами РФ.

Ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если иностранный гражданин заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом недействительным. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Сейчас прокурор Карабаша намерен доказать, что брак между россиянкой и таджикистанцем недействителен. Исковое заявление уже направлено в суд.