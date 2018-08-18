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Леди Баг и Супер-Кот поженились в Миассе

В мультяшные костюмы нарядились все гости необычной свадьбы.
сегодня в 07:18
  |  Общество

Героев мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» женили 17 августа в Миассе. Невеста и жених решили устроить необычную свадьбу, выбрали себе костюмы мультяшных героев и придумали сказочные образы для всех гостей. Так, например, родители жениха стали русскими народными героями, а родители невесты — капитаном Джеком Воробьем и Королевой-змеей.

Мы были в шоке, сопротивлялись, как могли, но молодожены все-таки нас перебороли. Дочь мне сказала, что я буду в костюме Королевы-змеи, персональном. Потому что дома меня все зовут королевой, а по гороскопу я змея. Так что я согласилась. — рассказала сайту «Первый областной» мама новобрачной Марина Ащина.

Как признались родители, их дочь — экстремалка и любит выдумки. Жених ей под стать.

Такую идею мы совместно придумали, чтобы было интереснее, веселее, и немного изюминки решили добавить. Я Леди-Баг, жених- Супер-Кот. Мы спасаем мир. Мы решили всем показать, что у них любовь, и она настоящая, как у нас. — поделилась с сайтом «Первый областной» невеста Анастасия Зуева.

Когда торжественная церемония заключения брака завершилась и гости вместе с молодоженами вышли на улицу, они исполнили совместный зажигательный танец. Прохожие наблюдали за креативной свадьбой и радовались вместе со счастливой парой.

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