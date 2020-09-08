Суд вынес приговор экс-сотруднику ДПС из Магнитогорска

Бывший замначальника батальона получил условный срок.

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Суд вынес приговор бывшему заместителю командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Магнитогорску. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении вверенного имущества.

Установлено, что в 2019 году, работая в Госавтоинспекции, мужчина похищал топливо для заправки служебных авто. Кроме того, давал подчиненным незаконные указания. По его поручениям они не привлекали к ответственности правонарушителей.

«Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.