За многомиллионное мошенничество вынесли приговор учредителям предприятия в Челябинске

Они незаконно возмещали НДС.

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Трем учредителям коммерческой фирмы приговор вынес Металлургический районный суд Челябинска. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Преступную схему по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость руководители предприятия организовали в период с 2012 по 2016 годы. В налоговую они предоставили ложные сведения. При этом закупали медесодержащее сырье под видом кабельно-проводниковой продукции, используя фирмы-однодневки.

«Таким образом, государству нанесен ущерб в сумме более 50 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил их к лишению свободы условно. Каждому досталось от двух до трех лет с испытательным сроком на год.