За «пьяное» ДТП с погибшей отправили в колонию жителя Челябинской области

Водитель потерял контроль, вылетел на «встречку» и спровоцировал столкновение.

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В Варне суд вынес приговор южноуральцу, устроившему смертельное ДТП прошлой зимой. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, он находился за рулем в состоянии опьянения.

ДТП произошло 17 февраля 2019 года на участке дороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Нетрезвый водитель за рулем «Киа Рио» превысил скорость, потерял контроль, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21120. На месте аварии скончалась пассажирка отечественного авто, водитель получил тяжкий вред здоровью.

«Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами на срок два года», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, виновник аварии должен выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.