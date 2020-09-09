В колонию отправили водителя, по вине которого погиб пешеход в Челябинской области

Он должен выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Послушать 00:00

В Карталах суд вынес приговор 63-летнему местному жителю, устроившему ДТП с погибшим и пострадавшим прошлой осенью. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Смертельная авария произошла днем 20 октября 2019 года на перекрестке автодорог Черноречье — Чесма — Варна — Карталы и Карталы — Центральный. Водитель «Дэу» не уступил дорогу «Шевроле», который ехал по главной дороге. Произошло столкновение, от удара вторая иномарка вылетела на обочину, сбила пешехода и опрокинулась. От полученных травм пострадавший скончался в больнице в этот же день. Также рану ноги и ссадину получил пассажир «Шевроле».

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскан миллион рублей морального вреда. Недвижимость и машина осужденного продолжают оставаться под арестом.