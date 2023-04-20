Станцию Бакал впервые посетил «Поезд знаний»

В мероприятиях поучаствовали 165 школьников

«Поезд знаний» 19 апреля впервые посетил станцию Бакал. В специально оборудованном вагоне железнодорожники провели для 165 учащихся местных школ несколько мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Школьникам рассказали о безопасности на железной дороге и важности ее соблюдения. Правила усвоили в игровой форме. Еще ребятам показали тематические фильмы. Полученные знания железнодорожники проверили у школьников с помощью онлайн-квеста. В конце визита в необычный вагон ребятам раздали тематические сувениры, которые будут напоминать им о своеобразном уроке.

Проект «Поезд знаний» появился в 2022 году. Вагон оборудован устройствами для проведения лекций и показа фильмов. Железнодорожники работают со школами, находящими рядом со станциями. Осенью прошлого года поезд курсировал по Челябинской области, а зимой побывал на станции Петропавловск в Казахстане. В марте нынешнего года поезд работал в Курганской области и Оренбурге. С начала 2023 года его посетили более 380 детей. Скоро «Поезд знаний» отправится на другие станции ЮУЖД.

Помнить о безопасности на железной дороге важно всегда и всем — и детям, и взрослым. На этой неделе на станции Джабык произошла трагедия: скоростной поезд сбил насмерть 15-летнюю школьницу. Несколькими днями ранее вблизи станции Чебаркуль 62-летний мужчина попал под колеса грузового состава.