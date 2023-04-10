В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Машинист пытался остановить состав и подавал сигнал большой громкости

В ночь на понедельник, 10 апреля, вблизи станции Чебаркуль 62-летний мужчина попал под колеса грузового поезда.

Пострадавший погиб на месте. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Машинист поезда № 2956 увидел мужчину на путях и применил экстренное торможение состава и подавал сигнал, однако столкновения избежать не удалось.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехал следователь», — сообщили в ведомстве.