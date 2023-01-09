На Южном Урале пассажиры стали чаще выбирать железнодорожный транспорт для своих поездок

Со станций Южно-Уральской железной дороги в 2022 году отправились 8 млн человек

За 2022 год со станций Южно-Уральской железной дороги отправилось почти восемь миллионов пассажиров. Это на 12,5 процента больше, чем за предыдущий год, рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Пассажиры чаще пользовались пригородными маршрутами, чем поездами дальнего следования — 5,9 миллиона против двух миллионов пассажиров соответственно.

Граждане очень активно путешествовали поездом в минувшем декабре. В последний месяц 2022 года со станций ЮУЖД отправилось 639 тысяч пассажиров. Это на 20 процентов больше, чем в декабре 2021-го.

Пассажирооборот с прошлого года вырос на 19,4 процента. Эта величина определяется умножением числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки. Пассажирооборот за 2022 год составил 2,7 миллиарда пассажиро-километров.