В Челябинской области власти обязали ликвидировать переход в школу через железную дорогу

Несанкционированную тропинку через рельсы заметил транспортный прокурор

В Каслинском районе в поселке Маук работал Челябинский транспортный прокурор. Руководитель надзорного ведомства встретился с жителями, а также проверил состояние железной дороги. Оказалось, что возле школы есть несанкционированный переход через пути, которым пользуются все, включая и школьников.

Прокурор прошелся с главой поселения и работниками железной дороги вдоль путей. Возле школы был обнаружен несанкционированный переход через железнодорожные пути.

«Также вблизи пути расположена спортивная площадка. Транспортным прокурором вынесено представление с требованием ликвидировать переход и оборудовать ограждение спортивной площадки», — рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Окончательное устранение нарушений контролируется.