В Челябинской области пригородные поезда перейдут на летний график движения. С 15 апреля появятся дополнительные остановки в небольших остановочных пунктах и увеличится количество вагонов на направлениях Челябинск — Миасс и Челябинск — Шумиха, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Пригородные «летние» поезда № 6007/6008 сообщением Челябинск — Миасс-1 и № 6901/6904 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей будут курсировать ежедневно с 15 апреля по 15 октября.
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