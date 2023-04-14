В Челябинской области с 15 апреля пригородные поезда переходят на летний график

Пассажирам обещают дополнительные остановки

В Челябинской области пригородные поезда перейдут на летний график движения. С 15 апреля появятся дополнительные остановки в небольших остановочных пунктах и увеличится количество вагонов на направлениях Челябинск — Миасс и Челябинск — Шумиха, сообщает пресс-служба ЮУЖД.Пригородные «летние» поезда № 6007/6008 сообщением Челябинск — Миасс-1 и № 6901/6904 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей будут курсировать ежедневно с 15 апреля по 15 октября.Добавим, что для жителей Челябинской области запустили опрос о необходимости нового поезда в Бакал. Потенциальным пассажирам предлагают выбрать время движения и остановки.