В Челябинской области 15-летняя школьница погибла под колесами электрички

Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось

Сегодня, 17 апреля, на станции Джабык в Челябинской области 15-летнюю школьницу насмерть сбила электричка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ЮУЖД.

«В 07:45 местного времени на станции Джабык машинист поезда увидел человека на путях, подал сигнал большой громкости, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Южно-Уральская железная дорога приносит свои соболезнования родным и близким погибшей», — комментируют в пресс-службе.

В Уральской транспортной прокуратуре комментарий Первому областному информагентству обещали дать позднее.