/ В Чебаркуле снесли опасный для здоровья ледовый городок

Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Власти Чебаркуля приняли решение демонтировать часть ледового городка. К радикальным мерам пришлось прибегнуть после вердикта специалистов Управления жилищно-коммунального хозяйства. Состояние городка признано травмоопасным: у горок разрушены бортики и скат, часть элементов забора также начала обрушаться.
В настоящий момент с подрядчиком, строившим Новогодний городок, идет работа в досудебном порядке. — сообщается на сайте администрации Чебаркуля.
По договору планировалось, что ледовые постройки на главной площади города простоят до середины января. Безопасной признана лишь одна, самая маленькая горка. Жители города сопровождают демонтаж фотографиями и комментариями в соцсетях.
Напомним, 28 декабря комиссия специалистов ЖКХ проверила состояние Новогоднего городка и отказалась принимать и оплачивать работы исполнителя, выигравшего электронный аукцион на возведение Новогоднего городка. Сейчас решается вопрос о внесении предпринимателя в реестр недобросовестных подрядчиков.