/ В Чебаркуле снесли опасный для здоровья ледовый городок

Демонтированы две горки и забор.

Власти Чебаркуля приняли решение демонтировать часть ледового городка. К радикальным мерам пришлось прибегнуть после вердикта специалистов Управления жилищно-коммунального хозяйства. Состояние городка признано травмоопасным: у горок разрушены бортики и скат, часть элементов забора также начала обрушаться.

В настоящий момент с подрядчиком, строившим Новогодний городок, идет работа в досудебном порядке. — сообщается на сайте администрации Чебаркуля.

По договору планировалось, что ледовые постройки на главной площади города простоят до середины января. Безопасной признана лишь одна, самая маленькая горка. Жители города сопровождают демонтаж фотографиями и комментариями в соцсетях.

Публикация от Мария Павлей (@marydramm) Янв 12, 2018 at 4:50 PST

Публикация от Мария Павлей (@marydramm) Янв 12, 2018 at 4:50 PST

ЖКХ

Напомним, 28 декабря комиссия специалистовпроверила состояние Новогоднего городка и отказалась принимать и оплачивать работы исполнителя, выигравшего электронный аукцион на возведение Новогоднего городка. Сейчас решается вопрос о внесении предпринимателя в реестр недобросовестных подрядчиков.