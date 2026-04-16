Сегодня, 16 апреля, отправилась на первенство России по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет сборная Челябинской области. На турнир в Нальчик отправились 18 южноуральских спортсменов. Лидерами команды являются Егор Малкин, Денис Батчаев и Ева Огнивова, которые входят в состав национальной сборной, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.
В Нальчике встретятся лучшие молодые дзюдоисты страны, чтобы побороться за 16 комплектов медалей — в олимпийских весовых категориях у юношей и девушек. Челябинскую область на этих стартах представят 18 атлетов под руководством тренера Михаила Бусыгина.
Состав сборной Челябинской области по весовым категориям:
Мужчины:
60 кг — Всеволод Ажинов, Данил Спиридонов;
66 кг — Николай Трикашный;
81 кг — Фарход Одинаев;
90 кг — Матвей Ананьин, Егор Малкин;
100 кг — Сулаймон Махмадшоев;
свыше 100 кг — Кирилл Шитяков, Артемий Человечков, Борис Алания, Ренат Бостанов, Денис Батчаев.
Женщины:
48 кг — Алина Саматова, Анастасия Быкова, Полина Жуланова;
52 кг — Евгения Самойлович;
70 кг — Светлана Филимонова, Ева Огнивова.
Стоит добавить, что среди участников есть те, кто уже пробовал силы на международной арене и во взрослых чемпионатах страны. Это Ева Огнивова, Егор Малкин и Денис Батчаев. Именно они считаются ведущими спортсменами южноуральской команды и главными претендентами на победу в своих весовых категориях.