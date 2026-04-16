Дефиле, этнодиджеи и дегустация чая: что готовят в Челябинске на «Библионочь»

Делимся программой сразу двух вечеров — 17 и 18 апреля

В Челябинске уже на этой неделе пройдет всероссийская акция «Библионочь-2026» (0+). Мероприятия будут идти в библиотеках региона два дня, 17 и 18 апреля, а девиз этого года — «Единство народов — сила России». В библиотеках города на это время готовят тематические мастер-классы, встречи с писателями, выступления творческих коллективов. Рассказываем, какие программы приготовили на шести площадках города.

Пушкинка: концерт-дефиле и выездной ЗАГС

Библиотека имени Пушкина первой откроет двери на «Библионочь»: здесь мероприятия запланированы на 17 апреля (стартуют в 17 часов). Центральным событием вечера станет масштабный концерт в Пушкинском зале с более чем 30 номерами. Прозвучат песни на русском, белорусском, немецком, казахском, татарском, башкирском, чувашском, мордовском и долганском языках. Еще актер Нового художественного театра Александр Майер прочитает гостям вечера Пушкина, а артистка Молодежного театра Елена Исаева — стихотворение Янки Купалы «Моя молитва» и пронзительное «Мама» Расула Гамзатова.

Также здесь пройдет театрализованное дефиле с участием театров моды «Жар-птица» и «Лебедин». На подиуме представят коллекции в этностиле: «Праздничная Русь», «Зимние узоры», «Платки России», «Уральское чаепитие», «Сказки Урала» и финальную — «Русская дорога» в цветах триколора. Кроме того, челябинцев ждут этноквизы, мастер-классы по нагайбакскому ткачеству, лепке из глины, изготовлению свечей, виртуальные экскурсии по национальным костюмам, а в молодежном отделе — выступление кавер-группы VICE, моноспектакль и диджей-сет с ремиксами на русские хиты.

Кстати, в этот вечер в Пушкинском зале развернется площадка Областного ЗАГСа. С 17:00 до 19:00 пары смогут подать заявления на регистрацию брака в библиотеке в «красивые даты» — 26 июня и 8 августа.

Публичная библиотека соберет мозаику культур

Челябинская областная универсальная научная библиотека 18 апреля будет работать по непривычному графику: с 17:00 до 22:00. Темой вечера станет «Мозаика культур»: мероприятия посвятят традициям и этническим особенностям, а кабинеты и этажи библиотеки на день получат новые, тематические названия. Гостей ждут лекции, встречи с писателями, дефиле, кинопоказы, выступления театральных коллективов, мастер-классы, сообщают в пресс-службе Публички.

Так, гости вечера смогут пообщаться с челябинским поэтом Янисом Грантсом и художницей Ириной Бердниковой, посетить ярмарку ремесленников, узнать рецепты национальных блюд и поучаствовать в мастер-классе по энкаустике — особой технике живописи. Также на вечере выступит писатель Денис Лукьянов, этнодиджей. Из необычного: в фиджитал-центре пройдет «Показ невест народов Южного Урала», а в центре правовой и деловой информации шеф-повар Игорь Мошкин расскажет о гастрономическом потенциале региона. На главной сцене выступят Театр кукол имени Вольховского с постановкой «Каменный цветок» и театр песка и теней «Скарабей» со спектаклем «Алые паруса».

Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ погрузится в тайны Востока

Отдельная программа подготовлена в креативном пространстве «Колибри», которое 18 апреля также будет работать с 17:00 до 22:00. Посетителей познакомят с культурой Востока: им готовят мастер-классы по японскому рукоделию, корейские игры, арабскую каллиграфию, дегустацию турецкого кофе и чайные церемонии Китая, Японии и Кореи. Завершится вечер выступлениями кавер-дэнс-команд в стиле кей-поп.

Детская библиотека: «Библиосумерки»

Областная детская библиотека имени Маяковского работает на двух площадках 17 апреля, сообщают в пресс-службе регионального Минкульта. На улице Энгельса программа стартует в 16:00 с этноквеста «Радуга культур», где юных читателей познакомят с традициями народов Челябинской области. На улице Коммуны мероприятия начнутся в 10:00 со встречи с поэтессой Ниной Пикулевой. Затем там же покажут спектакль «Как Финдус потерялся».

Библиотека для молодежи: перекресток культур

Молодежка 18 апреля с 17:00 до 21:00 приглашает освоить народные промыслы: хохломскую и мезенскую роспись, создание дымковской игрушки, роспись пряников и декорирование матрешек. За прохождение испытаний участники получают сушки. Тот, кто соберет самую длинную «сушкарлянду» (по аналогии с гирляндой), выиграет книгу «Кухня народов России» и аэрогриль.

Специальная библиотека для слабовидящих и слепых проведет хоровод народов

Библиотека для слабовидящих и слепых 18 апреля с 16:00 до 21:00 проводит программу «Хоровод народов». Гостей ждут мастер-классы по народному танцу и обращению с казачьей шашкой, выставка предметов быта, национальная кухня с пловом и музыкальный спектакль «Звуки и музыка» от Театра кукол имени Вольховского. С 17:00 праздник выйдет на улицу — в «Инклюзивный сквер» на пересечении улиц Труда и Володарского.