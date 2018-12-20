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/ Челябинская елка вошла в 20-ку самых высоких в России

Челябинская елка вошла в 20-ку самых высоких в России

Однако самой высокой елочка оказалась в Красноярске.
вчера в 16:04
  |  Общество

Елка, которую установили в центре ледового городка в Челябинске, попала в список 20 самых высоких елок в России, сообщает аналитическое агентство Турстат.

Челябинская зеленая красавица находится на 18 строчке, ее высота 20 метров. Самой высокой в России оказалась елка в Красноярске — 55 метров, в Уфе — 34 метра, Тула — 32 метра.

Самыми высокими живыми деревьями стали ели в Уфе (34 метра), Москве (27 метра) и Екатеринбурге (21 метра).

Посмотреть на высоту челябинской елки можно будет уже в субботу, 22 декабря, на открытии ледового городка.

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