Две многодетные матери похитили 450 тысяч рублей при покупке жилья в Чесменском районе

В махинации им помог местный риелтор

Две многодетные матери и риелтор из Чесменского района подозреваются в мошенничестве при получении государственных выплат по национальному проекту «Демография», сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Преступления были совершены в 2020—2022 годах. По версии следствия, 47‑летний риелтор, а также две местные жительницы 38 и 42 лет, имея статус многодетных матерей и право на меры поддержки по ипотечному кредитованию, при содействии риелтора предоставили в банки заведомо ложные сведения.

«Злоумышленники искусственно завысили стоимость приобретаемых жилых домов и земельных участков в Чесменском районе в общей сложности на 450 тысяч рублей. Это позволило им получить погашение ипотечной задолженности за счет средств федерального бюджета, чем был причинен ущерб государству в крупном размере», — говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по Чесменскому району, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовных дел.

В ходе расследования следователями СК при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.