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/ Когда начнут строить ледовый городок в Челябинске, рассказали в администрации

Когда начнут строить ледовый городок в Челябинске, рассказали в администрации

На площадь Революции уже привезли детские аттракционы.
сегодня в 10:05
  |  Общество

Площадь Революции начинают готовить к возведению ледового городка. Территория, на которой расположатся главная елка города, ледяные скульптуры и горки, уже определена. Рядом с городком, как и в прошлом году, установят аттракционы. Вагончики уже привезли на площадь Революции, но пока не разбирали. Официально работы должны начаться в конце этой недели.

26 ноября состоялся аукцион в электронной форме. Победителем стало ООО «Уральский лед». Заключение договора с подрядчиком состоится 7 декабря. — сообщили на аппаратном совещании.

Сам городок, как стало известно, будет принимать челябинцев с 22 декабря. Эта дата будет актуальна, если не подведет погода. Ведь в прошлом году из-за резкого потепления городок пришлось закрывать прямо перед Новым годом. Но в праздничную ночь челябинцы могли водить хороводы у елки и кататься с горок.

Напомним, что в этом году ледовый городок будет театральным. Как именно его украсят, читайте в материале «Первого областного» здесь.

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